BAGNARA CALABRA Adele Canale e Enzo Triulci a "Borgo in Fiore 2024"

Adele Canale e Enzo Triulci con Carmelo Tripodi Anche la pittrice Adele Canale e il fiorista Enzo Triulci non hanno voluto mancare all'appuntamento con "Borgo in Fiore 2024" che si tiene a Porelli di Bagnara Calabra, e che vedrà nei giorni che vanno dall'1 al 13 Giugno il clou di un evento che giorno dopo giorno si sta rivelando come un grande successo di partecipazione e condivisione da parte di un intero quartiere.

Ad impreziosire l'evento le installazioni di Enzo Triulci e i quadri di Adele Canale che fanno bella mostra di se davanti alla sede del Museo della Civiltà Contadina. In questi giorni gli abitanti del piccolo borgo porellese lavorano all'unisono e tutti sono protagonisti di un'iniziativa che esalta la fantasia, la creatività, e la voglia di condividere un'idea e un percorso che spinge tutti a "fare comunità", come spesso ama ripetere Padre Giuseppe Calogero, guida spirituale e autentico punto di riferimento per tutti i porellesi. Non mancheranno gli eventi culturali e di promozione del territorio e, tra gli eventi, laboratori creativi, incontri, visite guidate al borgo, concerti, le olimpiadi dei giochi di una volta, e quattro serate dedicate al teatro. "Borgo in Fiore" si avvale del Patrocinio gratuito del Comune di Bagnara Calabra. (Car. Trip.)

Di seguito l'intervista ad Adele Canale e Enzo Triulci.