Campionati Nazionali di Fitness Musicale: Premio speciale AICS migliore esibizione tecnica per il gruppo Energy F e C A.S.D. di Bagnara Calabra

Premio speciale AICS per la migliore esibizione tecnica e per aver rappresentato lo spirito dell Associazione per il gruppo Energy F e C A.S.D. di Bagnara Calabra Il Fitness Musicale non è altro che un coinvolgente allenamento che combina esercizi aerobici con ritmi musicali estremamente entusiasmanti, soprattutto quando l'istruttrice, come nel caso dell'associazione Energy F e C A.S.D., è una professionista competente e abile nel motivare e incoraggiare i suoi corsisti.

Questa disciplina, praticata a corpo libero o con semplici attrezzi, il 14 aprile 2024 ha portato le allieve e la stessa istruttrice fino a Riccione dove è stata disputata la seconda edizione dei campionati Nazionali di Fitness Musicale. Il gruppo ha ricevuto da parte di AICS un premio speciale per la migliore esibizione tecnica e per aver rappresentato durante la manifestazione lo "spirito" della stessa Associazione Italiana Cultura e Sport, come ha affermato Diego Persichetti, membro AICS. Oltre che alle allieve (Domenica Pirrotta, Concetta Pietropaolo, Tania Barbaro, Sara Battaglini, Vittoria Iemma, Giusy Laurendi e Francesca Musumeci), il merito va in primis all'istruttrice, Francesca Tripodi, che da subito ha trasmesso instancabilmente la sua passione, dimostrando le sue abilità tecniche nel costruire una coreografia giudicata dalla Responsabile Nazionale del Fitness Musicale, Valentina Russo, "per nulla semplice". Il medesimo gruppo che il 10 marzo scorso presso il teatro Garden di Cosenza si è guadagnato il primo posto durante il “Festival della Danza” è adesso impegnato nella preparazione della competizione dell’International Excellent Competition che si terrà nei giorni 11 e 12 maggio 2024 presso i teatri di Cinecittà. In attesa di rivedere una nuova prestazione delle ragazze, ricordiamo che l'aria che si respira presso Energy F e C A.S.D. è proprio questa: competenza, talento, spirito di gruppo, coinvolgimento e benessere fisico e mentale.