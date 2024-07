Dal 2 Agosto inizia il "Gran Galà del Pesce Spada"

1 1 59 gran galà del pesce spada Gran Galà del Pesce Spada. L’evento, organizzato dall’associazione Turistica Pro Loco è giunto alla sua 59º edizione. Come da tradizione si svolgerà nella centralissima Piazza Matteotti, dove verrà posizionata una apposita cucina, per far sì che il pescespada venga cucinato direttamente, sotto gli occhi degli utenti, che per l’occasione saranno presenti in piazza. Come di consueto in questo periodo, a Bagnara si parla di. L’evento, organizzato dall’associazione Turisticaè giunto alla sua. Come da tradizione si svolgerà nella centralissima Piazza Matteotti, dove verrà posizionata una apposita cucina, per far sì che il pescespada venga cucinato direttamente, sotto gli occhi degli utenti, che per l’occasione saranno presenti in piazza.

Bruno Ienco, Presidente del sodalizio, anticipa le novità della 59^ edizione che si svolgerà dal 2 agosto al 4 agosto:

• Venerdì 2, presentazione del libro sulla tradizionale cattura del pescespada a Bagnara, curato dal Prof. Michele De Luca;

• Sabato 3, sarà dedicato all'Emigrante "Bagnaroto”, una manifestazione che suscita particolare emozione in quanto viene richiamata e ricordata la donna “ bagnarota” che con la sua tipicità ha rappresentato nello scenario socio economico della citta , l'asso portante della economia cittadina. Nel contesto della serata verranno assegnate ad autorevoli cittadini appositi riconoscimenti che richiamano il legame con la citta di Bagnara e della costa viola;

• Domenica 4 cucina all’aperto e degustazione di piatti a base di pescespada preparati dallo chef DANIELE LOPEZ del ristorante PALMA D’ORO, che con la sua arte culinaria ha contribuito all’assegnazione del riconoscimento di “Sagra di qualità”, da parte dell’UNPLI nazionale di concerto con il Senato della Repubblica;

Un menù ricchissimo da degustare:

• Agnolotti di melenzane affumicate con pescespada, pesto di basilico;

• Pescespada alla “bagnarota” con pomodorini, olive e capperi.

• Pane, Vino, bicchieri e posate.

• Gelato di “Suspiro di Monaca in estate”

• Accompagnerà la serata la musica della cover band “New Friends” e in chiusura, l’esibizione del cantante melodico Riccardo Antonelli.

Il Gran Galà del Pesce Spada come ogni anno si appresta ad essere un evento ricco di sfaccettature non solo per i buon gustai ma per tutti coloro che amano rilassarsi e vivere momenti emozionali che la citta di Bagnara offre. Apprendiamo infine che alcuni momenti dell’evento, verranno riprese dalla Rai nazionale, che già da domenica p.v. sarà a Bagnara con le sue telecamere per la gioia di quanti amano il nostro territorio.

Red