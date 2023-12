CALCIO Prima Categoria, Bagnarese - Bovese 4-0

1 1 10bagbov021223 Dopo due sconfitte consecutive in trasferta, il ritorno tra le mura amiche del "Comunale" coincide per la Bagnarese, con il ritorno alla vittoria. Dopo una lunga fase di studio, arriva il vantaggio bagnarese: punizione di Pellegrino, Castaldo sembra toccare ed ingannare il portiere bovese Falcone. La Bagnarese pressa di più, anche se non riesce a concludere. Al minuto 43 sfiora il raddoppio di nuovo da palla inattiva sull'asse Pellegrino-Spoleti, col difensore centrale che impatta di testa mettendo paura all'estremo difensore ospite. Un minuto dopo, Castaldo di testa colpisce male da zero metri.

Primo tempo che si conclude col vantaggio biancazzurro. Nella seconda frazione, padroni di casa sempre arrembanti che sfiorano il gol della sicurezza in due occasioni: prima è Moumen, solo davanti alla porta, a tirare fuori, poi Manglaviti, lanciato in contropiede, si fa chiudere da Falcone. Alla fine, il gol arriva: azione insistita dei biancazzurri, Pellegrino colpisce al volo un pallone che l'incolpevole Falcone non riesce a parare. Veloná prova ad imbastire una reazione, ma tira fuori. Dopo la girandola dei cambi, c'è gloria per il neoentrato Barbaro, che approfitta di un campanile alzato dalla difesa bovese dopo il tentato assist di Pellegrino. Amaranto che si proiettano in attacco e vanno al tiro con Wahid, ma Crupi chiude e si rifugia in angolo. In pieno recupero c'è il tempo per il poker a opera di Cotroneo, involatosi in porta dopo un assist delizioso di Pellegrino. Il match termina così, con una vittoria meritata e Crupi quasi inoperoso, una bella iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato.

Bagnarese: A. Crupi, Castaldo (61' Familiari-75' Barbaro), Spoleti, Barilá, Iannì, Petricci (69' Caruso), Borghetto, Cotroneo, Manglaviti (63' Libro), Moumen (71' Carbone), Pellegrino. All: F. Api Polisportiva Bovese Onlus: Falcone, Romeo, Polimeno (63' Ricci), Paone (56' Franco), Martino, Leone, Petronio, Marengo, Veloná, Praticò, Wahid. All: F. Paviglianiti Arbitro: Ciotola di Taurianova Marcatori: 16' Castaldo, 59' Pellegrino, 79' Barbaro, 94' Cotroneo

Vincenzo Laurendi