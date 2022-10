PALLAVOLO MASCHILE Inizia la nuova stagione della Virtus Bagnara

1 1 allenam palloncino virtus bagnaraIl "Palloncino" ha ospitato la prima seduta di allenamento, dopo 15 giorni in spiaggia, volta alla preparazione per il campionato 2022/2023. Intenso lavoro di carico agli ordini del mister e preparatore atletico Antonio Parisio, che oltre alle nuove leve allenate l'anno scorso, ritrova giocatori come Di Biasi, Furci, Velardi, Marino, Cambareri, Lo Bianco e Caratozzolo, che sicuramente sapranno dire la loro in un campionato che si preannuncia assolutamente avvincente.

Vincenzo Laurendi