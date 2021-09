CALCIO Nuovo Direttore Sportivo per la Bagnarese, è Alessandro De Rose

Alessandro De RoseL’ACD Bagnarese è orgogliosa di presentare il nuovo Direttore Sportivo. Si tratta di Alessandro De Rose.

A testimoniarne l’esperienza, un curriculum di tutto rispetto. Nel suo passato, infatti, figurano l’Acireale,il Gallipoli, il Ragusa, l’Acri, la Palmese, in Italia. All’estero, invece, ha lavorato per club professionistici in Ucraina e a Malta. La Bagnarese consolida così, all’inizio di questa nuova avventura nel campionato di Promozione, la propria dirigenza e lo fa con un innesto davvero importante.

Nell’accogliere con entusiasmo il D. S. De Rose, gli auguriamo buon lavoro, sicuri che con le ben note qualità con cui ha avuto modo di distinguersi negli anni, potrà dare un considerevole contributo alla causa biancazzurra.

La Dirigenza dell’ACD Bagnarese