Al via il progetto promosso dall' associazione "Palingenesi", "FaReteInsieme: la creatività come prospettiva di contrasto ai fenomeni di tossicità della rete"

FaReteInsieme -BAGNARA CALABRA - Questo il tema del progetto promosso dall’associazione Palingenesi e rivolto agli studenti che frequentano le Scuole di Istruzione superiore, realizzato grazie al bando regionale a valere “sull’avviso pubblico per la concessione di contributi asostegno delle Politiche Giovanili - Annualità 2019_2020_2021 - DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONEE PARI OPPORTUNITA' SETTORE 05 - POLITICHE GIOVANILI E SPORT - PARI OPPORTUNITA’ – della RegioneCalabria”. FaReteInsieme rappresenta il modo sano e di vivere la rete, oggi divenuta trama sempre più insidiosa per i giovani che non ne hanno consapevolezza.

Il progetto si basa su una serie di incontri formativi/informativi realizzati dalla psicologa dottoressa Maria Stella Cosoleto, dall'avvocato Mario Cristina Arfuso e dal dottore Antonio Maiorana volti alla conoscenza e all’uso consapevole della rete e su alcune attività laboratoriali che prenderanno il via il prossimo 13 aprile con l’apertura del laboratorio musicale, curato dalla cantautrice e musicista dei “Mattanza” Rosa Maria Scopelliti e che si terrà presso il laboratorio musicale “La Saletta” di Bagnara Calabra; seguiranno altri due laboratori che focalizzeranno la propria attività sulla “scrittura creativa” e “l’arte fotografica” realizzati rispettivamente dalla professoressa Roberta Macrì e dal dottor Antonio Maiorana. L’intento è quello di offrire ai ragazzi degli strumenti e delle valide alternative rispetto a quelli che possiamo chiamare “pericoli di isolamento” derivanti da un uso troppo eccessivo e scorretto della rete e delle nuove tecnologie. È importante conoscere gli strumenti a disposizione per evitare di incorrere nei rischi oggi sempre più frequenti.

Il progetto vedrà la collaborazione dei seguenti partner: Associazione“Insieme per riaprire la Città”, Associazione “Cultura e spettacolo”, Associazione “Caravilla”, Associazionemusicale “Città di Bagnara”, Circolo culturale “RhegiumJulli”, Webgenesys S.p.a., Laruffa Editore, Associazione“CFM”. Il progetto si concluderà il 30 maggio p.v. con una kermesse pubblica durante la quale saranno resi noti le risultanze delle attività svolte e in cui i ragazzi esporranno i contenuti delle loro opere.

