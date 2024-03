BAGNARA CALABRA Concorso pubblico al Comune per un posto di assistente sociale

comune di bagnara calabra Il Comune di Bagnara Calabra ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale, da assegnare alla UOC1 Afari generali, Servizi Demografici ed informatici.

L'assessore alle Politiche sociali Angela Randazzo si ritiene soddisfatta. <<Questo importante passo - spiega l'assessore - darà al nostro Comune la possibilità di ripristinare un ufficio dei servizi sociali competente ed efficiente, aperto tutti i giorni ed in grado di rispondere prontamente alle esigenze e alle numerose problematiche sociali del territorio>>. Angela Randazzo precisa che l'assunzione di un nuovo assistente sociale (in autonomia rispetto all'Ambito territoriale sociale n. 14) non graverà sul bilancio comunale ma sul fondo nazionale di solidarietà trasferito appositamente ai Comuni per il potenziamento dei servizi sociali. (t.f.)