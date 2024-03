BAGNARA CALABRA Ricorso post elezioni: indagati i ricorrenti

comune-bagnara E' di oggi la notizia pubblicata da "Il Reggino" a firma di Elisa Barresi dell'indagine, e dei conseguenti avvisi di garanzia, a carico dei firmatari del ricorso presentato dopo le ultime elezioni comunali da parte di alcuni candidati della lista "La Bagnara che Vogliamo".

Il ricorso, che chiedeva l'annullamento del verbale delle operazioni elettorali per plurime irregolarità e di proclamazione degli eletti al Comune di Bagnara, fu dichiarato irricevibile dal TAR. Il gruppo di maggioranza in un commento post-sentenza non si spiegava le motivazioni che avevano portato <<la parte avversa a presentare un ricorso tardivo e, soprattutto, privo di una base logica e di elementi di fatto su cui avanzare le proprie pretese>>. Sta di fatto che dalla vicenda è scaturita un' indagine. La Guardia di Finanza ha sentito alcuni firmatari delle contestazioni presentate al TAR e <<avrebbe valutato l’esistenza di atti falsi presentati a fronte del ricorso>> scrive "Il Reggino". Le indagini proseguono e si attendono le decisioni del magistrato.

Red