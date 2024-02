BAGNARA CALABRA Consegnati i lavori di messa in sicurezza del sistema fognario nel rione Marinella

Firma consegna lavori Sottoscritto a Palazzo San Nicola dal sindaco Adone Pistolesi il verbale di consegna dei lavori di messa in sicurezza del nucleo abitato di Bagnara Calabra, mediante la rifunzionalizzazione del sistema fognario nel rione Marinella. La rete fognaria era stata danneggiata da eventi calamitosi. L'inizio dei lavori è previsto entro 45 giorni e la conclusione entro i successivi 270 giorni. L'importo contrattuale è di 392.574,38 euro. Lo scorso 25 gennaio era stato sottoscritto il contratto di appalto in merito ai lavori sul sistema fognario a Marinella.

Si conferma l'impegno dell'amministrazione comunale sullo stato delle opere pubbliche. Il gruppo di maggioranza "Insieme per un Futuro" lamenta la mancanza di unità lavorative rispetto alle problematiche che l'ufficio tecnico quotidianemante affronta. Lo scorso 12 febbraio è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori di messa in sicurezza delle sorgive Gaziano e del percorso Marturano danneggiati da eventi calamitosi. L'importo contattuale ammonta a 358.724,18 euro. L'inizio dei lavori è previsto a breve, e comunque entro 45 giorni. L'ultimazione entro i successivi 300 giorni dalla consegna. Nelle scorse settimane l'amministrazione comunale ha dichiarato che i lavori, fermi ormai da tempo, saranno ripresi appena approvati la variante agli stessi. In merito alla riqualificazione e messa in sicurezza dell'area portuale del costo di 11.282.443,52, nello scorso mese di dicembre si sono tenuti a Palazzo San Giorgio una serie di incontri ed è stata fatta richiesta di una variazione al progetto iniziale, per completare le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura. (t.f.)