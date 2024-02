Altro automezzo alla Polizia locale di Bagnara concesso in comodato d'uso dalla Regione Calabria

consegna auto - Nei giorni scorsi il sindaco Adone Pistolesi, l'assessore Giuseppe Surace e la comandante della Polizia locale di Bagnara Calabra, Rosalinda Lopes, si sono recati alla Cittadella regionale di Catanzaro per ritirare un automezzo appartenente alla Protezione Civile Regionale e concesso in comodato d'uso dalla Regione Calabria.

E' la seconda autovettura che la Polizia locale riceve dopo quella che, nelle scorse settimane, è stata consegnata al sindaco Pistolesi da parte del Comune di Reggio Calabria. Alla cerimonia di consegna, avvenuta nei pressi della Cittadella di Catanzaro, hanno partecipato il presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto, l'assessore Giovanni Calabrese, l'assessore Filippo Pietropaolo, il dirigente generale del Dipartimento di Protezione della Regione Calabria, Domenico Costarella.

<<La promessa si è concretizzata - ha detto il sindaco Pistolesi, ricordando che - nel corso del Consiglio comunale in sessione straordinaria urgente e aperta convocato lo scorso 2 febbraio, a seguito dell'attentato incendiario dell'autovettura in uso al Comando della Polizia locale avvenuto nella notte fra il 26 e il 27 gennaio, era intervenuto in rappresentanza dell'ente regionale l'assessore Giovanni Calabrese, il quale aveva annunciato la volontà da parte dell'ente regionale, al fine di dimostrare solidarietà e fattiva vicinanza all'amministrazione comunale, di mettere a disposizione del comune di Bagnara Calabra un'autovettura della Protezione Civile Regionale e impegnandosi successivamente a erogare un contributo per l'acquisto di un nuovo automezzo. (t.f.)