PALMI Dal Consiglio Comunale un secco no alla discarica di Melicuccà

Abbiamo chiesto con forza alla Regione di revocare l'ordinanza che ne impone la realizzazione e alla Città Metropolitana di sospendere immediatamente i lavori. Qualora ciò non avvenisse entro 5 giorni, l'Amministrazione Comunale intraprenderà ogni azione necessaria per tutelare i cittadini. Non baratteremo la nostra salute per la risoluzione, peraltro temporanea, dell'emergenza rifiuti.

Nota Comune di Palmi