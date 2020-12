BAGNARA CALABRA Covid-19, si va verso una zona rossa circoscritta

Cittadella Regionale Una zona rossa circoscritta e ben individuata. Sembra essere questo l'orientamento della Regione Calabria dopo l'incontro tenuto stamane alla Cittadella Regionale a Catanzaro, a cui ha partecipato anche il Vice Sindaco della cittadina della Costa Viola.

"In serata - ha dichiarato Mario Romeo - sarà modificata l'ordinanza, che nella nuova versione individuerà un'area circoscritta che va dalla zona di Marturano a Cacilì, questo perchè dei 51 tamponi risultati positivi negli ultimi dieci giorni 39 sono nel quartiere di Marinella>>. Il provvedimento avrà un limite temporale, probabilmente fino a fine settimana, ed in ogni caso in attesa dei risultati dei tamponi effettuati negli ultimi giorni.

Zona rossa ridotta, quindi, e verifica dei dati con la possibilità di azzerare completamente il provvedimento adottato nella serata di ieri dal Governatore Nino Spirlì. All'incontro di stamane, sollecitato dal vice sindaco Mario Romeo, era presente il Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria Antonio Belcastro, e la Commissione Regionale che si occupa dell'emergenza coronavirus. In ogni caso l'invito è sempre quello di non abbassare la guardia, di rispettare le regole, ed evitare situazioni che possono favorire la trasmissione del virus. Serve, ora più che mai, responabilità, impegno e qualche sacrificio, puntando all'obiettivo, con la collaborazione di tutti, di debellare definitivamente questa subdola malattia.

