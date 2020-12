Circoli Democrat: "procedere in tempi rapidi alla ricostruzione del Partito Democratico in Calabria"

democratI commissari del PD hanno convenuto sulla necessità di procedere in tempi rapidi alla “ricostruzione” del Partito Democratico in Calabria che, solo se efficiente in tutti i suoi organi, può dare risposte concrete alla cittadinanza. Infine, si è discusso dell’urgenza di pervenire a una responsabile partecipazione di tutte le forze democratiche alla costruzione di un presente e di un futuro credibili per la Regione Calabria, a partire dall’impegno per la prossima fase elettorale.

A tal proposito, è emerso il ruolo edificantesvolto dalla Comunità Democratica nel corso delle elezioni comunali a Reggio Calabria e che ha visto il successo e la riconferma di Giuseppe Falcomatà. Il lavoro posto in essere da dirigenti/militanti come Irto e Romeo, con tutti coloro che hanno lottato per il progresso democratico del proprio territorio, ha realizzato, di nuovo, uno S T A R E I N S I E M E che è stato indispensabile persconfiggere l’arroganza delle Destre sullo Stretto.

L’esempio vivo di come il Popolo Democratico, quando si assume responsabilità in maniera unitaria, al di là di mere logiche correntizie giustamente accantonate, risulta vincente. Riunioni come questa sono importanti per rappresentare la vicinanza e l’Unità del Partito Calabrese e i partecipanti – nell’ottica di allargare sempre più la partecipazione ad altri Circoli - si sono riproposti di continuare nel loro compito di vigilanza e proposta nei modi e con i mezzi opportuni.

Un saluto particolare è stato espresso coralmente al Commissario della Federazione Metropolitana di Reggio Calabria, Giovanni Puccio, che non ha potuto partecipare ma che da sempre è stato vicino al nostro territorio.

I militanti riunitisi ieri hanno prodotto, inoltre, un documento di sintesi, critica e proposta che sarà inoltrato al Segretario Nazionale Nicola Zingaretti e alle più alte cariche del Partito Nazionale, al fine di orientare il dibattito interno, e la presenza sul territorio del Partito Democratico, nel senso della centralità dei Circoli e, quindi, dei militanti/iscritti.

I quali - necessariamente - dovranno essere coinvolti nei processi decisionali in corso, anche con riferimento al prossimo appuntamento elettorale regionale.