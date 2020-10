Comune di Reggio Calabria. Presentata la nuova Giunta

Presentata la Giunta a Reggio Calabria Molte new entry nella Giunta del rieletto Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, presentata ieri mattina nel suggestivo spazio del monumento che ospita "L'Opera" di Edoardo Tresoldi, sul lungomare Italo Falcomatà. della Giunta fanno parte quattro uomini e quattro donne e tra queste ultime Rosanna Scopelliti, ex parlamentare e figlia del magistrato di Cassazione Antonino Scopelliti, ucciso in un agguato mafioso la sera del 9 agosto 1991 a Piale di Campo Calabro.

Non ufficializzato ancora il nome del vicesindaco: "Una persona - ha detto Falcomatà - che non fa parte dell'ambiente comunale, e che a casa della sua indisponibilità odierna, ho scelto di non annunciare. Lo faremo nei prossimi giorni". La giunta Falcomatà bis è composta da Irene Vittoria Calabrò (Finanze, Tributi, Attività produttive); Mariangela Cama (Pianificazione territoriale e urbana sostenibile e programmazione progetti strategici - Edilizia, Vigilanza e Demanio Marittimo - Mobilità e Trasporti - Società partecipate); Rosanna Scopelliti (Cultura - Turismo - Legalità - Scuola - Università); Giuseppina Palmenta (Sport - Politiche di genere - Politiche giovanili - Europe Direct); Rocco Albanese ( Manutenzioni (Edilizia scolastica, stradale, idrica, fognaria, illuminazione e cimiteri - Politiche abitative ed Edilizia residenziale pubblica - Dismissione e valorizzazione del Patrimonio - Protezione Civile); Paolo Brunetti (Ambiente - Ciclo integrato dei rifiuti - Depurazione - Verde pubblico - dismissione amianto - Polizia Municipale); Giovanni Muraca (Lavori pubblici - Grandi opere - Risorse UE); Demetrio Delfino (Welfare e politiche della famiglia).