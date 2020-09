VILLA SAN GIOVANNI Destagionalizzate le concessioni per le strutture balneari

vilLa Giunta comunale ha dato indirizzo al settore tecnico-urbanistico di procedere con la destagionalizzazione di tutte le concessioni per quelle strutture balneari che intendono operare anche aldilà dei 4 mesi della stagione estiva. La nostra terra consente la fruibilità del mare anche per periodi più lunghi e comunque è sempre possibile ed opportuno diversificare l'offerta turistico-ricettiva in funzione dei vari periodi dell'anno.

Pertanto, con la nuova delibera, tutte le strutture che lo vorranno potranno avviare le pratiche per ottenere la destagionalizzazione delle concessioni marittime stagionali. Si tratta di una misura fortemente voluta da tutta la Giunta per poter dare maggiore respiro alle attività che si sviluppano lungo la costa villese e che ogni estate crescono sia in termini di qualità dei servizi offerti che in termini di innovazione dell'offerta turistica. Sarà possibile sin da oggi presentare richiesta presso il settore tecnico-urbanistico. Le istanze avranno due diversi iter da seguire in funzione del periodo di prolungamento richiesto. Coloro che vorranno fruire della concessione per la durata dell'intero anno dovranno presentare tutta la modulistica richiesta ed ottenere i pareri degli enti preposti al fine del mantenimento per l'intero anno solare per le strutture di facile rimozione ove le condizioni delle strutture e dei luoghi lo consentano. Mentre coloro che intendono estendere fino a 6 mesi le concessioni stagionali, sfruttando quindi anche i mesi di settembre e ottobre dovranno ottenere soltanto il parere dal settore tecnico comunale che si esprimerà dopo aver valutato le richieste pervenute tenendo conto di quanto previsto dal vigente piano comunale di spiaggia in termini di destagionalizzazione. Per l’importante risultato raggiunto che mette la Città di Villa San Giovanni in linea con tutte le località turistiche, un ringraziamento va alla responsabile del settore, Ing. Ida Albanese che ha sposato l’indirizzo della Giunta, formulando la migliore soluzione tecnica, al Sindaco f.f. e a tutti i colleghi amministratori che hanno condiviso la decisione così importante per il rilancio e lo sviluppo del settore turistico e ricettivo.

Ass. Giovanni Imbesi