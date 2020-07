VILLA SAN GIOVANNI Richichi valuta eventuali riflessi su presunta iscrizione nel registro degli indagati

RichichiDalla lettura di alcuni articoli di stampa pubblicati ieri ed oggi su alcuni quotidiani locali, ho appreso che sarei iscritta nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Reggio Calabria per un “tentativo di estorsione ed un danneggiamento seguito da incendio con aggravante mafiosa” che sarebbero stati posti in essere negli anni 2017 e 2018, nei confronti della ex Presidente del Consiglio Comunale Patrizia Liberto a causa di presunti dissidi di natura politica tra la maggioranza e la stessa.

Tuttavia, dagli stessi articoli non emerge quale sarebbe nello specifico la condotta che avrei commesso ai danni della Liberto tale da integrare una estorsione ai suoi danni. Nel premettere che, ad oggi, non ho ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte della Procura della Repubblica, voglio però precisare quanto segue. In primo luogo, sono assolutamente estranea a qualsiasi fatto del genere in quanto ho operato sempre secondo correttezza e legalità sia nell’ambito privato, sia in quello relativo alle funzioni pubbliche che ho esercitato ed esercito e tantomeno ho commesso i fatti che mi sarebbero contestati. In ogni caso, confido in piena serenità nell’attività della magistratura rendendomi disponibile in qualunque momento a qualsiasi chiarimento con il Procuratore della Repubblica. Infine, riten