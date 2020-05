Michele Spoleti - Delegato Attività Produttive - Bagnara Calabra BAGNARA Fase 2, incontro Comune-Associazione Commercianti, Spoleti: "dialogo positivo e costruttivo" (VIDEO)

Questa mattina si è svolto nella cittadina della Costa Viola un incontro per cominciare a ragionare sulla fase 2. L'incontro voluto e concordato insieme all'Associazione Commercianti ed ai rappresentanti di categoria è un risultato molto positivo per discutere della Fase 2 in questa situazione di emergenza.

Non si sono fatte attendere le proposte per rilanciare l'economia del territorio, tra le quali si è parlato di isola pedonale e riduzione delle tariffe come la Tari. La necessità è di ripartire, sebbene in modo lento e graduale. Nei giorni scorsi l'amministrazione, insieme alla giunta, aveva fatto diverse riunioni dove sono state proposte alcune possibili soluzioni su alcune possibili soluzioni. Per i dettagli di quanto accaduto questa mattina, tra gli esponenti dell'Amministrazione Comunale e l'Associazione Commercianti a Bagnara Calabra, il servizio realizzato da CostaViolaNews disponibile, insieme a tutti gli altri video relativi agli ultimi avvenimenti del nostro territorio, sul canale YouTube di CostaviolaNews.