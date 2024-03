Calabria d’Autore, Sound Stories di Fulvio D’Ascola “Nel cuore nell’anima”: la narrazione su Battisti incanta il pubblico

DAscola a ISUn viaggio lungo tre decenni, tra canzoni, video, aneddoti, ”Nel cuore,nell’anima“ di Lucio Battisti, vissuto nell’infotainment del sociologo Fulvio D’Ascola. Domenica 17 marzo, data da ricordare. La stazione Fs di Santa Caterina e la rassegna di Calabria d’autore, si trasformano in un contenitore di emozioni e canzoni, di ricordi e di tanta interazione.

La sala gremita di gente partecipa attivamente cantando le canzoni di Battisti o interagendo con lo storyteller che sottolinea gli aspetti sociologici delle canzoni, lasciando spazio anche al calcio, con un video mix stadio Olimpico della canzone “I Giardini di marzo”, che viene diffusa prima di ogni partita, con i tifosi della Lazio che la cantano in coro. Spazio anche all’Italia degli anni sessanta e settanta, tra boom economico e stagione delle tensione, tra tantissimi video, oltre 30, con canzoni che segnano i diversi periodi del duo Mogol Battisti e Panella Battisti. Canzoni, pensieri e parole ed intervista iniziale tra il conduttore Marco Mauro e Fulvio D’Ascola che sottolinea come la lettura del librobiografia ”Lucio Battisti” di Ernesto Assante, giornalista e critico musicale venuto a mancare a febbraio, sia stata fondamentale per comprendere il mistero e la grandezza del musicista cantante. Calabria d’Autore continua nella serie di appuntamenti culturali di qualità, con l’Associazione Incontriamoci Sempre del presidente Pino Strati che diventa punto di riferimento di aggregazione e condivisione della città.