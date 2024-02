Pro Loco Bagnara Calabra, l'11 marzo a Roma sarà assegnato il Marchio di Qualità al Gran Galà del Pescespada

Bruno Ienco - Pro Loco - Bagnara istituito nel 2019 dall’Unione Pro loco d’Italia, premia le sagre che valorizzano i prodotti tipici e promuovono in modo proficuo il territorio. Verrà assegnato a Roma a Palazzo Madama, l’11 marzo 2024, il premio “Sagra di qualità” dell’Unpli al Gran Galà del Pescespada. Il marchio,le sagre che valorizzano i prodotti tipici e promuovono in modo proficuo il territorio.

Due i momenti previsti dal cerimoniale, domenica 10 marzo alle ore 17.00 presso l'Hotel Ergife a Roma la presentazione delle Sagre di Qualità, seguita dalla cena di Gala. La cerimonia proseguirà lunedì 11 marzo presso la sala Koch del Senato della Repubblica dove avverrà la consegna ufficiale del marchio. Soddisfatto di questo riconoscimento il presidente Bruno Ienco: <<P er la Pro Loco di Bagnara il premio è il giusto riconoscimento all'impegno profuso in questi anni da tutte le componenti del sodalizio turistico, ed è un traguardo che va condiviso con coloro che hanno lavorato con passione, sacrificio e umiltà per il Gran Galà e per l'intera comunità. Grazie ai volontari, e a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per raggiungere questo ambizioso traguardo>>. A Roma, oltre al Presidente della Pro Loco, sarà presente un delegato del Comune di Bagnara.

Red