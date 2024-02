Venerdì 23 febbraio il riconoscimento da parte dell'associazione Incontriamoci Sempre a Joe Nastasi "Mister Lamborghini"

is m

È stato nostro ospite lo scorso 7 gennaio, nell'ambito della rassegna Calabria D'autore, per la presentazione del suo libro "La Favola di Joe Nastasi", conosciuto negli Usa come Mister Lamborghini, originario della Sicilia, da S.Pier Niceto, in provincia di Messina, ha fatto la sua fortuna da bravissimo meccanico ed appassionato dei motori, è stato il concessionario delle Lamborghini negli Usa, ottimo pilota automobilista, un personaggio molto noto negli Stati Uniti.