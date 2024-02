Il "Fermi" di Bagnara ha ottenuto l'accreditamento Erasmus+

erasmusGrande soddisfazione per gli Enti ed i partners locali (CISL Scuola Reggio Calabria, IIS “Boccioni-Fermi“ Reggio Calabria, IIS “Fermi” di Bagnara Calabra, IIS “Mazzone“ di Roccella Ionica e la V.E.M. Srls) per l’ ottenimento del prestigioso Accreditamento Erasmus + nell’ ambito VET, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ ambito del Programma Erasmus+ e rivolto ad attività di PCTO all’ estero.

Nella consapevolezza del potenziale del territorio calabrese e con il prioritario obiettivo di favorirne lo sviluppo economico, i percorsi di alternanza avviati su scala locale verranno estesi ad una dimensione territoriale e culturale più ampia, mentre studenti e docenti avranno modo di migliorare le proprie competenze in un’ ottica costante di innovazione e di internazionalizzazione del curriculum. Attraverso un Piano di sviluppo europeo pluriennale congiunto valevole fino al 2027, gli studenti potranno acquisire abilità, conoscenze e competenze in contesti UE multiculturali, innovativi e competitivi, con riferimento ad una situazione lavorativa variegata e stimolante, al fine di importare buone prassi da applicare al proprio contesto nell’ ottica della formazione permanente e del miglioramento continuo.

Ciò consentirà di utilizzare con efficienza il potenziale del capitale umano coinvolto, favorendo ed incrementando competenze trasversali quali responsabilità, spirito di iniziativa, motivazione e creatività ma anche il metodo di studio, il team working, le ICT e le lingue straniere. Anche i docenti saranno avviati ad una formazione motivante, volta al perfezionamento del proprio iter professionale ed all’ approfondimento del confronto a livello europeo. Infine, il territorio di riferimento potrà beneficiare di una rinnovata visione della Scuola, percepita dall’ utenza come luogo di aggregazione e confronto alternativi all’ interno di un contesto territoriale e socioeconomico di particolare complessità.

Per il “ FERMI “ di Bagnara Calabra un’ altra grande conquista verso l’ internazionalizzazione dell’ offerta formativa, per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali e di best practices.