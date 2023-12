Festa del Cioccolato, boom di presenze a Palmi

a - festa del cioccolatoL'evento di concluderà Domenica 10 Dicembre con l'arrivo di Babbo Natale

Parte con un boom di presenze la terza edizione della Festa del Cioccolato di Palmi organizzata dalla nota agenzia andreacogliandroeventi. Migliaia di visitatori che hanno affollato tutto il lungo Corso Garibaldi, nuova location scelta dall'organizzazione.

Cioccolato in tutte le sue espressioni, forme e in diversi gusti, dalle scarpette da donna tutta in cioccolato, al waffle da passeggio con crema calda. Un'esplosione di cacao sotto i gazebi allestiti dai tantissimi cioccolatieri provenienti da più parti d'Italia proponendo il meglio dell'artigianato dolce, con prodotti di altissima qualità. Oltre al buonissimo cioccolato, migliaia di dolcezze per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Sono contento della riuscita dell'evento - dichiara l'organizzatore Andrea Cogliandro, la gente risponde sempre presente proveniente da ogni parte della Calabria e non ogni anno e ogni giorno a questo meraviglioso evento. Ancora abbiamo due giorni importanti con la chiusura dell'evento che sarà Domenica 10 Dicembre con l'arrivo del Babbo Natale piu' amato d'italia per la gioia di tutti i bambini.