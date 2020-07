SCILLA Cambio di guardia per completare i lavori di allestimento della biblioteca comunale

BIBLIOTECA SCILLAL’associazione “Famiglia Ventura”, ha sospeso i lavori di allestimento della biblioteca comunale. La struttura doveva essere inaugurata a marzo e a causa del lockdown il gruppo di volontari è stato costretto ad interrompere i lavori e riprenderli a giugno.

Tutto faceva sperare che l’inaugurazione della biblioteca fosse imminente. Anche l’associazione “Clemente De Caesaris” di Pescara, che ha provveduto a donare gli scaffali per la sistemazione dei libri, sperava che la biblioteca potesse essere fruibile nel periodo estivo e ora si dice pronta a completare l’allestimento entro il mese di luglio. Il sodalizio pescarese si è anche impegnato a fornire sedie e tavoli e ha chiesto alla Commissione prefettizia la possibilità di completare i lavori di manutenzione e allestimento della biblioteca dal 7 al 14 luglio e di apporre sulla facciata della sede la targa di intitolazione in ricordo della dottoressa Antonia Assunta Paladino , medico chirurgo e primo sindaco donna di Scilla nel 1952.

I componenti dell’associazione “non riconoscono di aver portato a divergenze di vedute inconciliabili” in merito all’allestimento della biblioteca, come invece sostenuto da Francesco Ventura. << Avremo voluto far incidere nell’epigrafe anche l’associazione “Famiglia Ventura”- spiegano Andrea D’Emilio e Francesco Cuzzi Brancacci, quest’ultimo nipote della dottoressa Paladino- ma il presidente ha declinato l’offerta. Ringraziamo l’associazione Ventura per aver preso l’iniziativa di costituire la biblioteca donando al Comune nel 2017 un consistente fondo librario e per aver coordinato le procedure di allestimento finora svolte. Ringraziamo il Club Unesco di Scilla e l’associazione Libera “Lea Garofalo” di Scilla per il supporto che ci daranno per completare i lavori di allestimento >>.

Tina Ferrera