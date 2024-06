Job Day For School a Reggio Calabria per il "Fermi" di Bagnara Calabra

Lincontro con gli studentiQuasi sul gong dell’anno scolastico, affacciati e affacciate alla finestra per gli Esami di Maturità, sono stati in tantissimi a sedere ad uno degli incontri più costruttivi tra Imprese, Centro per l’Impiego e Scuole presso Palazzo Alvaro a Reggio Calabria. Ovviamente tra le nove scuole reggine, con i settecento giovani presenti, non sarebbe mai potuto mancare il Fermi di Bagnara Calabra, che da solo ha messo a presenziare ben cento tra studenti e studentesse. Le quinte classi hanno potuto partecipare al momento conclusivo di un progetto articolato e funzionale al proprio futuro, preparandoli ad affrontare le sfide del mondo del lavoro, offrendo loro occasione di aprirsi al panorama professionale.

La giornata, definita così JOB DAY FOR SCHOOL, è stata realizzata grazie alle attività sinergiche di tutti gli enti collaboranti, a partire dalla promozione del Cpi di Reggio Calabria, Sviluppo Lavoro Italia, Confindustria della provincia di Reggio Calabria, la Camera di Commercio di Reggio Calabria e decine di aziende. L’obiettivo progettuale è a dire con le parole di Giovanni Calabrese, Assessore al lavoro, “Raggiungere i livelli di normalità in tutti i settori. Solo così i calabresi non andranno via.”

Pienamente d’accordo la Dirigente del Fermi, Prof.ssa Graziella Ramondino, che costantemente e senza perdere un colpo accompagna e indirizza i suoi studenti e le sue studentesse verso nuovi orizzonti professionali, completato il brillante iter di studi. “Voglio ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’ambizioso progetto e che danno opportunità alla nostra gioventù calabresi di approcciarsi immediatamente e fattivamente con il mondo del lavoro di oggi con tutti gli strumenti moderni a disposizione.” Afferma la Dirigente e in maniera sostanziale prosegue ancora dicendo “Un ringraziamento speciale all’Ing. Vittorio Colosimo, Responsabile del Cpi di Reggio Calabria, alla referente perSviluppo Lavoro Italia Agata Romeo, alle dottoresse Maria Grazia Santoro e Maria Stella Caminiti del Centro per l’impiego di Villa San Giovanni, alle dottoresse Mariana Bellantone e Carmen Colosimo del Centro per l’impiego di Bagnara Calabra, che hanno seguito gli studenti nella fase di preparazione ai colloqui per realizzare un matching tra Domanda e Offerta di lavoro attraverso momenti dedicati e lezioni in aula.”

Il progetto “Insieme Creiamo il Futuro”, altresì nato nel 2023 in seno ad una vera e propria combinazione vincente tra più enti e realtà, ha avuto uno sviluppo di fasi ordinato attraverso le quali l’utenza scolastica è dovuta passare prima dello step finale e celebrativo a Palazzo Alvaro. La scuola ha compiuto il primo passaggio nei laboratori di orientamento alle transizioni, ha poi seguito con la seconda fase, finalizzata all’incontro tra il Centro per l’Impiego e i giovani per l’orientamento al lavoro. Durante il terzo passaggio il progetto ha provveduto a fare una mappatura dei profili in uscita e alla consequenziale raccolta dei fabbisogni aziendali, momento cruciale di incontro tra utenza scolastica e aziende. In dirittura di arrivo per il penultimo stepvi è stata la somministrazione da parte del Cpi di una nutrita scheda di rilevazione dei fabbisogni professionali delle aziende 2024, per facilitare l’individuazione dei posti vacanti e poter proporre agli studenti e alle studentesse uscenti le corrette proposte di lavoro.

Chiusura dell’iniziativa è “Job day for school”, momento apprezzatissimo da parte della scuola e momento in cui centinaia di giovani hanno trasmesso il caloroso entusiasmo per questa macchina operativa sul territorio vocata alla professionalità e al lavoro.

Caterina Restuccia

Gli studenti del Fermi