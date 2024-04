Il Comune di Gerace e Confcommercio aprono le porte del Borgo antico con l’evento IgersJerax Experience

Il Comune di Gerace e Confcommercio aprono le porte del Borgo antico con levento IgersJerax ExperienceIl cuore antico di Gerace, i ristoratori, gli artigiani, i commercianti, la community di creator digitali Igers: ecco gli ingredienti di Jerax Experience, l’appuntamento che attende residenti e visitatori, domenica 21 aprile. Un evento che promette di aprire i cuori e le menti alla storia e alla cultura di un borgo senza tempo.

“Gerace sarà palcoscenico di una giornata indimenticabile in cui - spiegano il sindaco Salvatore Galluzzo ed il presidente Confcommercio Lorenzo Labate - grazie al coinvolgimento dell’intera comunità, l’obiettivo è mostrare l’ospitalità dei commercianti, l’anima del settimo Borgo più bello d’Italia ed esaltare il patrimonio locale sfruttando l’arte della narrazione digitale per divulgare le meraviglie storiche, artistiche e naturalistiche del luogo. Una giornata nata all’interno del progetto VisitReggioCalabria per rivivere la leggenda dello sparviero ièrax, simbolo di resistenza e rinascita, che ha ispirato la fondazione di Gerace”.

La mattina “A spasso con il Conte. Visita guidata con Ruggero il Normanno” per una passeggiata fotografica assieme ai creator Igers per le vie di Gerace muniti di smartphone e macchine fotografiche. Tutti a deliziare gli occhi nel borgo delle 100 chiese ed il palato con le degustazioni di granita e gelato offerte dai locali storici. Nel pomeriggio l’esperienza artigianale "I Gabbacumpari", dove le sapienti mani di Susanna Campiti modelleranno la terracotta, creando opere che raccontano storie di terra e fuoco.

“Gerace è in fermento – dice il sindaco Galluzzo. Qualche giorno addietro abbiamo ospitato il 172° Anniversario della Polizia di Stato, poi l’inizio delCammino dei Borghi dell’accoglienza. Adesso, con JeraxExperience, i riflettori del mondo digitale Igers saranno rivolti su Gerace in una giornata che grazie a Confcommercio ed ai commercianti, artigiani geracesi ci consentirà di fare vivere ai visitatori l’ospitalità della nostra comunità e la bellezza del Borgo”.

L’invito a partecipare è aperto a tutti, gratuito, offrendo un’occasione unica per immergersi nella bellezza storica e nell’ospitalità calorosa di Gerace. Jerax Experience non è solo un evento ma un abbraccio collettivo che riscopre e onora le radici profonde del borgo.