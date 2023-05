Md treniRete Ferroviaria Italiana (capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) effettuerà interventi di manutenzione straordinaria sulle linee Tirrenica e Ionica.

In particolare, gli interventi fra Rosarno e Lamezia Terme, sulla via Tropea, lungo la linea Reggio Calabria-Battipaglia sono previsti dalle 8.30 alle 13.30 di sabato 27 e dalle 8 alle 13:00 di domenica 28 maggio; la linea Reggio Calabria – Taranto sarà invece interessata dai lavori dalle 8 alle 13 del 28 maggio fra Crucoli e Mandatoriccio, dalle 8 alle 13 dell’11 giugno fra Botricello e Catanzaro Lido; dalle 7 alle 13 del 25 giugno e del 2 luglio fra Locri e Bianco. Per consentire i lavori la circolazione ferroviaria subirà variazioni o limitazioni di percorso e sarà attivato un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni interessate dagli interventi.

Informazioni di dettaglio su tutti i provvedimenti, sui treni interessati e sui servizi sostitutivi sono consultabili sul sito web dell’impresa ferroviaria.

RFI, Calabria: interventi di manutenzione sulla linea tirrenica e sulla jonica. Modifiche alla circolazione dei treni