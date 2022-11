Nesci denis"Dolore e sconforto per la tragica morte dell'operaio, sopraggiunta a seguito di un' esplosione in un magazzino a Bagnara. Eventi così dolorosi non lasciano indifferenti. Una preghiera per questa vita spezzata, e la speranza che l'altro operaio rimasto gravemente ferito, non sia in pericolo di vita".

È quanto dichiara Denis Nesci Eurodeputato di Fratelli d'Italia.