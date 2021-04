Discarica di melicuccà: nuovo esposto denuncia presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi

meliccDepositato stamane alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi l’allegato esposto-denuncia perché si proceda, nei modi e termini di legge, nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore nonché di tutti quei soggetti dirigenti, funzionari e amministratori pubblici che a vario titolo e in relazione ai fatti esposti – l’inquinamento in atto e la progettata nuova discarica per RSU in località La Zingara di Melicuccà – saranno ritenuti responsabili per i reati di cui agli artt. 452 bis, 452 quater e 452 terdecies, C.P., e/o per tutti quei reati che saranno ritenuti sussistenti in relazione a quanto esposto e a seguito degli accertamenti tecnici e di indagine che verranno svolti.

L’esposto è stato sottoscritto da:

consigliere della Regione Calabria Marcello Anastasi

consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria Michele Conia

consiglieri comunali della città di Palmi Domenica Maria Di Certo, Umberto Donato, Giuseppe Ippolito Armino, Carmelo Melara, Silvana Misale, Antonino Randazzo e Francesco Trentinella

consiglieri comunali della città di Bagnara Santa Parrello, Adone Pistolesi e Daniela Salerno

consiglieri comunali della città di Seminara Antonio Bonamico, Santo Gioffré e Giovanni Piccolo

Nicoletta Palladino per presidente Legambiente Calabria Anna Parretta (delega allegata)

presidente Circolo Legambiente Reggio Calabria Nicoletta Palladino

Teresa Famà per referente Libera Calabria Ennio Stamile (delega allegata)

referente Libera presidio di Palmi Teresa Famà

referente Libera presidio di Bagnara Maria Carmela Gioffrè

presidente ProSalus di Palmi Stefania Marino

coordinatore Circolo Armino di Palmi Marco Giuseppe Misale

presidente Alba Ceramida di Bagnara Pasqualino Triulcio

Pasquale Condello per presidente Agape Sant’Eufemia d’Aspromonte Iolanda Luppino

Carlo Toscano per presidente Nella Mia Città Bagnara Roberta Macrì

Giovanni Piccolo per presidente Progetto Futuro di Seminara Domenico Scordo