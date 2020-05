BAGNARA CALABRA Troppa gente in giro, vietato sostare su vie e piazze pubbliche

Bagnara Calabra - Piazza Matteotti Sono numerose le segnalazioni telefoniche pervenute alle forze dell'ordine, di situazioni alquanto insostenibili ed incontrollabili di assembramenti di persone nelle piazze centrali e non solo, della cittadina della Costa Viola.

Il sindaco Gregorio Frosina, preso atto della situazione e ravvisata l'esigenza di mettere un freno a siffatti comportamenti ha emesso un'ordinanza che vieta la sosta nelle Piazze Centrali (Piazza R. Villari - Ex Piazza Lido), in Piazza Matteotti, Piazza Marconi, Piazza Morello, Piazza Gramsci, Piazza Cappuccini, sulla Via Turati e Viale Rimembranze, e sul Corso Vittorio Emanuele II. L'ordinanza comprende anche il divieto di sosta nella balconata della Torre Ruggiero. Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze.

"L'obiettivo -spiega il Sindaco - è quello del contenimento della diffusione del virus, evitando categoricamente l'assembramento di persone. Bisogna continuare a collaborare poichè, a causa del comportamento di alcuni irresponsabili, si rischia di vanificare l’impegno dei più e il sacrificio quotidiano di medici, infermieri e operatori sanitari".

Car. Trip.