Cornavirus, la rielaborazione dei dati riscrive la situazione

covidÈ stato ripreso il bollettino pubblicato a pagina 15 dell’edizione odierna di “Repubblica”, la quale riporta in 93.187 i casi positivi in Italia al netto di decessi e guarigioni, il tutto suddiviso per regioni. Delle venti regioni, la più colpita risulta essere la Lombardia con 28.469 casi, seconda l’Emilia Romagna con 13.051 e terzo il Piemonte coi suoi 10.545 ammalati.

La Calabria coi suoi 722 casi per intenderci si piazza diciassettesima, prima della Sardegna (819) e dopo della Val d’Aosta (567). Ma la mappa che affianca il bollettino quotidiano diramato da Repubblica trae un po’ in inganno. Infatti, se dovessimo rapportare il numero dei contagiato con la popolazione residente, il cambio di prospettiva è addirittura sorprendente. Infatti la Lombardia coi suoi 28.469 casi su una popolazione regionale di dieci milioni e quasi novantamila abitanti diviene la regione meno colpita in assoluto (0,028%) rispetto ad una Val d’Aosta al primo posto (0,452%) od un Trentino Alto Adige (ottavo coi suoi 3.098 contagiati sale ad un terzo posto col suo 0,287% di popolazione regionale). L’Emilia Romagna si conferma seconda (0,292%) mentre la Calabria diviene diciottesima (0,037%), tra le regioni meno coinvolte da questa emergenza assieme alla Sicilia.

I dati statistici rielaborati sono stai verificati e convalidati dal matematico scillese Francesco Genoese, che si ringrazia per il referaggio.

Francesco Ventura