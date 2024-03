PALLAVOLO MASCHILE PRIMA DIVISIONE Olimpia Bagnara - Asd Luck Volley RC 3-0

1 1 bollrc 24032024 Al "Palloncino" di Bagnara Calabra va in scena il match tra Olimpia Bagnara e Luck Volley. I ragazzi di mister Pavone sono reduci dalla netta vittoria casalinga contro Taurianova e vorranno mettere la capolista in difficoltà. Inizio punto a punto firmato dai due attacchi di Capizzi e quello di Praticò per i reggini, i due di Lofaro e quello di Garoffolo per i padroni di casa, poi i biancazzurri si staccano leggermente.

Punto di Cucè, poi tre punti di Garoffolo, uno di Lofaro e un muro di Molinaro, 16-9. Muro di Fazzari, punti per Cucè, Capizzi e De Stefano, muro anche di Caia e tre punti per Garoffolo, 24-16. I reggini non demordono e vanno a segno con Praticò ma un errore in battuta regala il primo set all'Olimpia. Secondo parziale che comincia con lo 0-2 firmato da Praticò, poi Garoffolo, ma gli ospiti allungano con il punto e l'ace dell'ex Cucè fino al 2-6. Praticò (2) e Fazzari a segno, poi un muro per Lo Bianco e uno per Caia, attacco vincente di Garoffolo e un meraviglioso punto sottorete di Corigliano, 10 pari. A segno Lo Bianco e Garoffolo da una parte, Cucè, Praticò e Capizzi dall'altra, 15 pari. Punto e ace di Capizzi, ma Garoffolo va a segno 4 volte, c'è un attacco vincente di Lo Bianco e una battuta di Molinaro per il 24-17. Lo chiude Caia, con un attacco centrale di giustezza. Terzo set che parte di nuovo col col vantaggio biancorosso per 0-2, firmato da Cucè. Praticò a segno per i ragazzi di mister Pavone, bagnaresi che vanno sul 7-5 con l'ace di Caia e un bagher morbidissimo di Ciccone che inganna gli avversari. Punti per Cucè e Romeo, bagnaresi a segno tre volte con Lofaro, muro di Lo Bianco e ace di Fiorillo, 17-10. Lieve flessione che porta Capizzi a segno per tre volte più ace e una volta Cucè, ma il muro di Santucci, più quello di Molinaro, oltre alla battuta di Ciccone, portano al 24-18. Un errore in attacco chiude il match.

Vittoria per l'Olimpia che le consente di mantenere la testa della classifica, in attesa della partita tra Taurianova e Locri.

Olimpia Bagnara - Asd Luck Volley RC 3-0 (25-19, 25-17, 25-19)

Olimpia Bagnara: Caia, Ciccone, Corigliano, Fiorillo, Garoffolo, Gioffrè, Lofaro, Molinaro, Pirrotta, Santucci, Velardi, Lo Bianco. All: A. Versace

Asd Luck Volley RC: Calabrò, Capizzi, Cappello, Carle, Cucè, Fazzari, Fortugno, Iacopino, Marateia, Praticò, Romeo, Zagami. All:F. Pavone

Arbitro: Russo di Villa San Giovanni

Vincenzo Laurendi