PALLAVOLO MASCHILE PRIMA DIVISIONE Olimpia Bagnara - Checks Pallavolo Palmi 3-0

1 1 bagpal 10122023 Esordio casalingo per i biancazzurri di mister Versace nel sempre sentitissimo derby contro Palmi.Inizio punto a punto con Garoffolo, Lo Bianco e Molinaro che rispondono ai due punti di D'Agostino e quello di F. Pirrottina per il 5 pari. I padroni di casa provano a scappare con due punti e un ace di Garoffolo, punto meraviglioso di Corigliano che prende tutti in controtempo con un palleggio morbidissimo e ace di Lo Bianco, ma i neroverdi resistono con ace e punto di D'Agostino, punti di Mace e A. Purrone, restando sul meno 3. Però l'Olimpia se ne va nonostante il punto di Scanzo, murando una volta con Garoffolo e una con Lo Bianco, oltre all'attacco di Santucci: 24-17. Ultime resistenze con D'Agostino, poi una battuta errata dà il primo set ai bagnaresi.

Due errori, nel secondo set, fanno cominciare meglio il sestetto di mister Palmisano, subito recuperati dai tre punti di Santucci, i due di Lo Bianco e quello di Molinaro, 9-6. I bagnaresi si portano sul +6 con due punti e muro di Garoffolo, per i palmesi Scanzo e F. P. Pirrottina. I neroverdi non ci stanno e vanno a segno con due aces e un punto di D'Agostino, ma entra Lofaro e si scatena con tre punti e una battuta vincente, che insieme all'attacco di D. Pirrotta portano al 24-15. Dopo l'errore in battuta di Velardi, D. Pirrotta chiude anche il secondo parziale. Nel terzo set, punto di Scanzo, ma biancazzurri subito pronti al recupero per il 2 pari. Bagnaresi avanti col muro di Molinaro, ma anche loro subiscono il ritorno palmese con Leonello per il 6 pari. D'Agostino è l'ultimo a voler issare bandiera bianca, e va bene a segno due volte, ma Lofaro lo imita e c'è anche il punto di Lopresto per il 15-9. Punto di Impiombato, ma anche di Garoffolo, oltre a un ace per Molinaro e uno per A. Pirrotta, 24-14. Un errore in battuta condanna all'anno sconfitta i palmesi, mentre l'Olimpia non ha solo vinto, ma anche convinto.

Olimpia Bagnara - Checks Pallavolo Palmi 3-0 (25-18, 25-17, 25-15)

Olimpia Bagnara: Corigliano, Garoffolo, Lofaro, Gioffrè, Fiorillo, D. Pirrotta, Ciccone, Santucci, A. Pirrotta, Molinaro, Velardi, Lopresti, Caia, Lo Bianco. All: A. Versace

Checks Pallavolo Palmi: F. P. Pirrottina, Gaudioso, A. Purrone, Mace, F. Pirrottina, G. Purrone, D'Agostino, Genua, Virgillito, Foti, Impiombato, Militano, Leonello, Scanzo. All: G. Palmisano

Vincenzo Laurendi