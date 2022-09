Operativo a Bagnara Calabra il Caf-Patronato Unsic-Enasc

Logo Caf-patronato - enascE' operativa a Bagnara Calabra, in Corso Garibaldi n.184 la sede territoriale del Caf-Patronato Unsic-Enasc, che si propone di rappresentare un punto di riferimento per tutti i lavoratori, pensionati in ambito previdenziale e fiscale, svolgendo compiti di assistenza sociale e ponendosi al servizio dei cittadini nella tutela dei propri diritti.

Il patronato ENASC è un patronato giovane, per il lavoratore pubblico, privato, il cittadino, la famiglia, gli immigrati e offre consulenza ed assitenza gratuita per pratiche di: Pensione; Prestazioni a sostegno del reddito, disoccupazione , maternità e allattamento, assegno familiare, bonus bebè; Reddito di cittadinanza Pratiche Inail: infortunio sul lavoro, malattia professionali, danno biologico, rendite vitalizie; Immigrazione: rilascio e rinnoco permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari. Assitenza per il riconoscimento dei benefici per gli invalidi civili, idennità di accompagnamento, indeniità di frequenza sui minori. Sportello Agenzia Entrate Riscossione: consulenza ed assitenza per le pratiche relative a cartelle esattoriali, pignoramenti, fermi ecc; Presentazione di istanze di sgravio, sospensione, rateizzazione del debito ecc. Il Caf Unsic offre assistenza per la compliazione di 730, DSU -ISEE ; Red, Sucecsioni, registrazione contratti di locazione, Visure catastali ecc.

Per eventuali contatti 3931791560

