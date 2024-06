Forza Italia vince a Bagnara, diventando il primo partito con un successo straordinario in tutta la Calabria

Parisi - Occhiuto - PrinciUn enorme grazie a Bagnara per il supporto, soprattutto per aver fatto emergere la nostra Princi come la candidata più votata. Un ringraziamento speciale alla società civile, ai giovani e a tutte le persone che hanno condiviso il nostro progetto.

Complimenti a tutta la squadra di Forza Italia, al presidente Occhiuto e al coordinatore regionale Cannizzaro, che stanno governando la regione verso la rinascita. Ci godiamo questa bella pagina di democrazia e continueremo a guardare avanti, ispirati da chi vede nel nostro partito un punto di riferimento per i moderati, per il mondo cattolico e per tutti coloro che credono nel dialogo e nella partecipazione dal basso. La determinazione e le capacità della nostra vice presidente sono una garanzia per un futuro brillante. In bocca al lupo, Giusi Princi, porta in alto, al Parlamento Europeo, il nome della Calabria e dei calabresi.

Forza Italia Bagnara - Ric e pubbl