Plastic Free: a Villa San Giovanni firmato il Protocollo d’Intesa fra l’Associazione e il Comune

Plastic Free a Villa San Giovanni firmato il Protocollo dIntesa fra lAssociazione e il ComuneSi è svolto ieri, martedì 7 maggio, a Palazzo San Giovanni, l’incontro fra l’associazione di volontariato Plastic Free e il Comune di Villa San Giovanni per la discussione e la firma del Protocollo d’Intesa che, da oggi, legherà le due realtà per la promozione e la valorizzazione della tutela ambientale.

La firma è avvenuta alla presenza della Vice referente regionale di Plastic Free, Serena Pensabene, della referente provinciale per Reggio Calabria, Ludovica Monteleone, del Sindaco,Giusy Caminiti, e dell’Assessore all’ambiente, Ruggero Marra.

La firma del Protocolloarriva a completamento delle iniziative promosse e organizzate da Plastic Free in collaborazione con il Comune, con l’obiettivo di creare un canale di comunicazione diretto tra le parti al fine di semplificare i passaggi burocratici e facilitare lo sviluppo dell’associazione e delle attività di volontariato sul territorio per il miglioramento della città dal punto di vista ambientale.

“Siamo orgogliosi di aver siglato questo Protocollo con Plastic Free, che si inserisce in un percorso che stiamo portando avanti come Amministrazione. Il nostro obiettivo è coinvolgere sempre più attivamente i cittadini in tutto ciò che riguarda la difesa e la tutela dell’ambiente e del nostro territorio. Insieme a Plastic Free continueremo a lavorare sul territorio per mettere in guardia tutti sui danni che la plastica fa al nostro Pianeta e contestualmente porteremo avanti attività pratiche collettive di salvaguardia e tutela del nostro splendido litorale”, dichiarano il Sindaco Giusy Caminiti e l’Assessore all’ambiente Ruggero Marra.

“La firma del Protocollo con il Comune di Villa è per noi un grandissimo traguardo. Riscontrare così tanto interesse e amore per l’ambiente e la cittadinanza nelle amministrazioni comunali è qualcosa che ci riempie sempre il cuore di gioia. Siamo certe che questo passo sancisca solo l’inizio di un bellissimo e positivo percorso che porteremo avanti, per il bene del Pianeta e della nostra comunità, insieme a tanti cittadini volenterosi di prendersi cura della propria terra”, riferiscono le referenti reggine di Plastic Free, Serena Pensabene e Ludovica Monteleone.