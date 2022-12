BAGNARA CALABRA la Polizia Locale a salvaguardia del territorio

Polizia Locale di Bagnara Calabra Sono state particolarmente impegnative le ultime settimane per la Polizia Locale di Bagnara Calabra culminate nel pomeriggio di ieri e stanotte con l'allarme onda anomala, e con il personale impegnato a salvaguardia del territorio.

Allerte meteo, vigilanza e controllo, servizi di monitoraggio che impegnano non poco il ridotto numero di effettivi in servizio, tre di cui uno destinato all'interno, al momento coadiuvati da cinque unità a tempo determinato per ventiquattro ore settimanali. Anche il sindaco Adone Pistolesi ha voluto rigraziare <<le donne e gli uomini della Polizia Municipale che malgrado l'esiguità di uomini e mezzi, ancora una volta, hanno adempiuto con responsabilità e senso del dovere alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica>>.