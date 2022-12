Fiera Enogastronomica della Costa Viola: Ecco il programma completo

Programma - Prima Fiera Enogastronomica della Costa Viola - BAGNARA CALABRA - Ecco il programma completo della Prima Fiera Enogastronomica della Costaviola che si svolgerà a Bagnara Calabra in Piazza Giacomo Matteotti il 17 e 18 dicembre 2022. Ad organizzare l'evento l'Associazione "La Nostra Terra", già da anni attiva sul territorio con varie iniziative, e che stavolta punta alla promozione e alla valorizzazione dei saperi e dei sapori locali.

Due i giorni di fiera ai quali parteciperanno Chef e pasticceri Bagnaresi, cooperative vinicole e artigiani della ceramica. Sabato 17 dicembre protagonista sarà il torrone, i maestri torronai, e gli Chef bagnaresi che si esibiranno in due Masterclass. Domenica 18 dicembre, sarà invece dedicata al Pesce Azzurro, ed anche in questa occasione gli Chef della cittadina della Costa Viola offriranno ai cittadini, turisti e visitatori una degustazione imperdibile. Due i convegni previsti nelle due giornate, il primo dedicato al torrone di Bagnara, ed il secondo al pesce azzurro. A chiudere la prima "Fiera Enogastronomica della Costa Viola" sarà l'artista calabrese Mimmo Cavallaro che si esibirà in concerto a partire dalle ore 20.30.