BAGNARA CALABRA Tutto è pronto per l'avvio della IV edizione della rassegna culturale "Estate in biblioteca"

Tina Maceri L'appuntamento estivo del Comune di Bagnara Calabra con autori e lettori si rivolge al mondo della cultura letteraria locale e nazionale con uno sguardo ampio ed interessato ed abbraccia la produzione della più recente stagione editoriale con curiosità ed entusiasmo.

La lettura è anima della cultura e la sua diffusione una delle missioni più piacevoli a cui attende nello svolgimento di azioni di promozione del territorio per questo, con la collaborazione di alcune delle associazioni cittadine, peraltro, sempre presenti e vicine alle attività della Biblioteca Comunale, la rassegna culturale vivrà serate intense, alle quali il contributo del pubblico, sempre atteso e gradito, darà il respiro corale, di vera partecipazione, come piace ad autori ed organizzatori.

A partire dal 17 luglio, e fino al 3 settembre, nell'area antistante i locali della Biblioteca Comunale "Gen. Iracà" Centro Multimediale "Uccio Lopresto", dalle ore 21.30 la manifestazione proporrrà i suoi contenuti, tanti e vari, per incontrare l'interesse di tutti.

Viviamo tempi assai difficili a causa delle limitazioni a cui l'emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia, ci ha costretto ad adeguarci, in questi mesi, anzi, anni, abbiamo dovuto imparare nuovi modi per vivere la quotidianità che ognuno ha dato per scontata fino a ieri. Oggi, pur non potendo indicare con certezza dove e quando verrà collocata alla fine di questa dura prova, nell'anno di Dante, consideriamo nostra "semenza" e col poeta usciamo a "riveder le stelle"!

