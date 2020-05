Covid 19. Fase 2, a Bagnara riaprono i barbieri

A Bagnara riaprono i barbieri - Bruno FortugnoRiaprono moltissime attività tra cui i negozi di barbieri, parrucchieri ed estetisti. Ed anche se la regola anticontagio del distanziamento sociale non potrà essere rispettata, sono tante le prescrizioni da seguire, alcune delle quali molto rigide proprio a causa dell’impossibilità di mantenere la distanza di sicurezza tra operatore e cliente.

Riorganizzazione degli spazi, la permanenza all’interno del salone per il tempo strettamente necessario a ricevere il servizio, ingresso solo con la prenotazione, e la tenuta dell'elenco delle presenze per almeno due settimane, utile, in caso di contagio, per il tracciamento dei contatti. Obbligo, naturalmente, per tutto il tempo della prestazione indossare la mascherina per proteggere naso e bocca. Tutto questo non impensierisce i barbieri che, anzi, esprimono grande soddisfazione per la ripresa dell’attività.

