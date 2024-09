Pallavolo, l'Olimpia Bagnara conferma il tecnico Dario Corigliano e dà il bentornato ad Attilio Pirrotta

<<Esperienza e motivazione, caratteristiche comuni ai due tecnici, che hanno accettato l’incarico mettendosi in gioco da subito per costruire due squadre che siano competitive nel rispettivi campionati. Corigliano, dopo l’esperienza dello scorso anno con i gruppi Under femminili, riprende la guida di una squadra esperta e formata reduce dai successi di coppa e campionato della stagione scorsa. Pirrotta, dopo un lungo periodo lontano dalla panchina, si rimette in gioco cercando di amalgamare un gruppo di giovani e meno giovani che sicuramente cercherà di dare filo da torcere a tutti>>. Così in una nota stampa esprime soddisfazione per la scelta l'Olimpia Bagnara.