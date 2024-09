Calcio, Francesco Karol Arena della Reggina alla Juventus per partecipare al prestigioso torneo internazionale “Ravenna Top Cup”

Francesco Karol Arena Il giovane calciatore della Reggina Francesco Karol Arena è stato invitato ufficialmente dalla Juventus a partecipare al prestigioso torneo internazionale “Ravenna Top Cup” dedicato ai classe 2011.

Il giovanissimo atleta bagnarese cresciuto calcisticamente nel Pro Bagnara sotto l’attenta e preziosa guida dei mister Felice Cotroneo e Andrea Papalia, si è distinto nel corso degli anni vincendo svariati titoli di squadra ASC e più volte il titolo di capocannoniere. Nonostante la giovanissima età vanta un curriculum di tutto rispetto come 4 titoli consecutivi di campione Regionale FIGC, finalista al Torneo di Cairoli, un camping estivo nel 2023 con la Juventus ed è attualmente vice campione nazionale di Calcio5 categoria under 13. Negli ultimi mesi grande è stato l'interesse delle maggiori società italiane che seguono attentamente la sua crescita.

Grazie all’interessamento del direttore sportivo Francesco Ventra, ex tra l’altro di Arezzo e Hintereggio ed attuale braccio destro del procuratore dell’agenzia internazionale Epic Sport 43 Francesco Facchinetti (che gestisce i migliori giovani italiani tra cui Pafundi, Casadei e Damiano) in sinergia con il direttore delle Giovanili Sebastiano Fortugno, si è concretizzato quest’estate il passaggio alla Reggina dove Arena ha trovato l’ambiente ideale e tranquillo dove poter crescere. Una grande opportunità per il giovane calciatore conosciuto da tutti come Checco che nei prossimi giorni raggiungerà la Juventus a Ravenna.

