Indimenticabile esperienza per i ragazzi della scuola calcio Real Bagnara

foto - Un'indimenticabile esperienza apre la stagione calcistica 24/25 per i ragazzi della scuola calcio Real Bagnara. La categoria Esordienti ha giocato in trasferta un'amichevole con i 2013 di una delle società di serie A più attente al settore giovanile: il Torino.

Tre giorni carichi di entusiasmo nel capoluogo piemontese dove tanta è stata la soddisfazione del mister, dei ragazzi e di tutto lo staff Real Bagnara, genitori presenti compresi. Un'accoglienza a dir poco straordinaria che ci ha fatti sentire a casa, così come gli apprezzamenti da parte dei dirigenti del Torino, che dei genitori della squadra di casa, hanno fatto da cornice ad un' esperienza di crescita che ci porteremo sempre dietro. Sentiti ringraziamenti vanno a tutto lo staff del Torino, al presidente ASC Reggio Calabria Antonio Eraclini,c he ci ha dato la possibilità di essere visionati e apprezzati dal Torino grazie al torneo ASC Swell, grazie a Santino Dato e NewMedia Di Dato Santino per averci sostenuto in questo progetto e con il quale ci auguriamo di poter collaborare anche in futuro.

Siamo pronti più che mai ad affrontare la nuova stagione calcistica, carichi di entusiasmo e con importanti novità'!!!

Scuola calcio Real Bagnara...

