CALCIO Il giovane Ruben Zagari firma per l'Ascoli, giocherà nella Primavera di mister Ledesma

Ruben ZagariZagari-Ascoli: nuovi colori bianconeri per RUBEN con l’obiettivo di tenere anche alto il nome di Bagnara Calabra

Il classe 2007 è un nuovo rinforzo del club marchigiano e andrà a rinforzare la Primavera del tecnico Cristian Ledesma, pronta a disputare il Campionato Primavera 2 (Girone B). La squadra si è radunata nelle scorse ore col volto nuovo di Zagari in campo che ha firmato qualche giorno fa. Ruolo difensore centrale, piede destro, classe 2007, Zagari cresce nelle giovanili della scuola calcio “Real Bagnara” in provincia di Reggio Calabria del presidente Domenico Minutolo, squadra del paese di nascita dello stesso Ruben. Dopo qualche anno Zagari si trasferisce in prestito, con diritto di riscatto, alla Reggina Under 15. Nell’estate del 2022 la stessa Reggina, convinta dalle sue buoni prestazioni, lo riscatta e Zagari disputa anche il Campionato Under 16 A-B con la maglia del club amaranto. L’ex “Real Bagnara”, con la maglia della Reggina, nonostante si disimpegni in difesa, riesce a realizzare 6 reti (3 nel primo anno e 3 nel secondo). Ad agosto 2023 si materializza il passaggio di Ruben al Modena in cui gioca nell’Under 17 e talvolta fa parte anche del gruppo della Primavera, squadra quest’ultima di mister Mandelli promossa in Primavera 2 nei mesi scorsi. Nell’Under 17 il difensore Zagari va in gol più volte, da evidenziare la doppietta segnata al Napoli nella scorsa stagione, entrambi i gol nati da azione d’angolo. Nelle scorse settimane il “matrimonio” tra Modena e Zagari è terminato, ne ha approfittato l’Ascoli che si è fiondato sul ragazzo prelevandolo di recente.