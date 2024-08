scud aspr Due giorni di gran festa targata Scuderia Aspromonte nella Vallata del Tuccio per la diciottesima edizione dello slalom di Bagaladi. Al termine delle tre infuocate manche di gara il successo è stato conquistato ancora una volta da Gaetano Rechichi su Elia Avrio-Suzuki. Il giovane talento di Acquaro di Cosoleto ha preceduto il messinese Giovanni Greco su Radical e il reggino Rosario Corsaro su Elia, portacolori della Scuderia Aspromonte.

Momenti di commozione hanno pervaso tutti i presenti per la commemorazione del mai dimenticato Giuseppe Cuzzola, al quale la gara è stata intitolata. Tra i portacolori della Scuderia Aspromonte si è messo in luce Giovanni Puntorieri, nono assoluto e vincitore in N 2000 su Renault Clio, mentre Rocco Musolino si è piazzato secondo in N 1600 su Peugeot 106, classe nella quale l'idolo di casa Lorenzo Anghelone si è classificato terzo e Natale Paviglianiti quarto. Successo in classe A 1150 per Lello Esposito su Fiat Seicento, mentre Giovanni Moro si è classificato secondo in E1 motori motociclistici su Fiat Cinquecento-Suzuki.

Vittoria in classe RS 1600 per Luigi Molinetti su Peugeot 106, mentre in RS 1400 ha trionfato il giovane astro nascente Francesco Scaramozzino su analoga vettura, classe nella quale Michela Puntorieri si è piazzata terza e Saverio Mallamace quarto. Vittoria in classe A 1600 per il veterano Angelo Versace su Citroen Saxo, mentre in RS 1150 si è imposto il catanzarese Giovanni Aloi su Fiat Cinquecento e Michael Lombardo ha chiuso terzo in RS 1600.

Soddisfattissimo per l'ottima riuscita della manifestazione il presidente Lello Pirino, che da appuntamento a tutti all'8 settembre per il ritorno dopo tanti anni del bellissimo slalom Arangea-Gallina.