Calcio a 5, Martina Cacciola sposa il progetto del Reggio Sporting Club

CARRIERA – Muove i primi passi nel calcio a 5 a Bagnara, suo paese d’origine, prima di approdare nel 2010 alla Pro Reggina con cui dopo la vittoria della fase regionale della Coppa Italia, centra la promozione in Serie A condita, nell’anno successivo, da Scudetto e Supercoppa Italiana. Quindi la chiamata della Lazio nel 2014 dove ci rimarrà per due stagioni, mettendo in bacheca un’altra Supercoppa e raggiungendo, il secondo anno, la semifinale play-off. Ritorna in Calabria, al Locri, almeno fino al ritiro delle ioniche dal massimo campionato, a cui fa seguito il passaggio alla Rambla (in provincia di Padova). Nel 2016-2017 arrivano per lei anche le convocazioni in Nazionale del CT Roberto Menichelli. Dal 2018-2019 ritorna in Calabria, ancora in Serie A, con la Royal Team Lamezia, per proseguire dopo la retrocessione delle biancoverdi con lo Sporting Bagnara (campionato PGS) nelle vesti di player-manager. Post-pandemia si trasferisce alla Segato Woman (poi denominata Cormar Segato) per un triennio in cui centra al primo colpo la promozione dalla Serie C alla Serie A2, categoria che sarà conservata per due anni di fila. Nell’ultima annata colleziona il double con la Palmese (promozione e Coppa Italia calabrese).