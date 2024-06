La Pro loco premia l'under 17 della Bagnarese

1 1 22062024 premiazione pro loco La Pro loco di Bagnara Calabra ha voluto omaggiare i ragazzi dell’under 17 della Bagnarese, che poche settimane fa hanno conquistato campionato provinciale e Supercoppa in un magnifico double, col contorno di tante foto del glorioso passato della squadra tirrenica.

Il presidente Bruno Ienco, i vari consiglieri come Concetta Celi, Francesco De Biasi, Luigi Barilá e Plateroti, oltre ad alcuni ex dirigenti biancazzurri, l’ex sindaco Gregorio Frosina oltre all’assessore Giuseppe Surace, hanno dato una medaglietta ai ragazzi e un attestato ai dirigenti e al “triumvirato” in panchina, composto da Vito di Nunno, Lillo Molinaro e Mimmo Surace. La serata si è conclusa con stuzzichini e pasticcini offerti dalla pro loco.

Vincenzo Laurendi