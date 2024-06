La campionessa di kickboxing Asia Caserta inizia le sue prime sfide mondiali

1 hungarian-cupPartita giorno 12 da Rosarno, la giovanissima atleta è già a Budapest, carica ed emozionata. Primo scontro con la Thailandia, sul Tatami numero 3 Asia combatterà nella specialità PF SF – 50 con la prima avversaria storica del suo primo Mondiale, non portando solo il nome della sua cittadina di provenienza e la sua regione Calabria, bensì l’intera Italia.

Per la 29^ edizione Hungarian Kickboxing World Cup2024 la Caserta si prepara e si allena da mesi. Ad accompagnarla sempre presente il suo Maestro Giovanni Tomasello, che la guida ogni giorno nella palestra Fight Club di Gioia Tauro, nella quale è cresciuta tantissimo atleticamente. Moltissime le aspettative, davvero enormi i sogni di portare a casa le vittorie degli scontri l’uno dietro l’altro, che invogliano la giovane a combattere senza esitazioni. Sono competizioni che mettono alla prova non solo la forza fisica, ma anche e soprattutto quella interiore, poiché non deve mancare un equilibrio personale e di squadra per affrontare colpi sferrati da altre atlete campionesse e per sferrarne contro altrettanti e oltre senza alcuna replica.

Caterina Restuccia