Tripudio Bagnarese, l'under 17 conquista la Supercoppa

1 1 bgnmdg 01062024 sc Trionfano i biancazzurrini dell'under 17 nel match di Supercoppa provinciale contro i pari età del Marina di Gioiosa, vincitori del girone del distretto di Locri, dopo una partita dominata sul piano tecnico e tattico.

Partita messa praticamente in ghiaccio già nella prima frazione, grazie alle segnature di Zagari (2 gol), Emanuele Foti, il delizioso lob di Gioffrè e il rigore di Laurendi, che hanno seguito alla perfezione le direttive del trio composto da Vito di Nunno, Lillo Molinaro e Mimmo Surace. Nel secondo tempo la Bagnarese non smette di attaccare, anzi, e giunge al gol con Petricci, Demaio, Romeo, Macrì, per il 9-0 finale. Per i ragazzi, We are the Champions dei Queen è obbligatoria, per una premiazione più che meritata.

Vincenzo Laurendi