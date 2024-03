CALCIO Prima Categoria, Bagnarese - Bovalinese 0-1

1 1 bagbvl 16032024 Turno proibitivo per la Bagnarese, che tra le mura amiche del "Comunale", allestito come nelle grandi occasioni con striscioni biancazzurri e l'ingresso dei ragazzi delle squadre giovanili, affronta la prima della classe, la Bovalinese che ha lasciato pochissimi punti per strada, con una sconfitta, un pareggio e poi tutte vittorie. Le squadre sono disposte benissimo in campo, le occasioni sono pochissime.

La prima capita sui piedi di Albanese ispirato da Marino, ma il numero 17 amaranto colpisce in maniera stranissima, forse "zappando" sul terreno, mai facile, del "Comunale". Ci prova anche Mammoliti, ma il tiro è bloccato da El Makni. Chance anche per Ascrizzi che di testa svetta su tutti da corner, ma trova l'opposizione sulla linea della difesa degli jonici. Il primo tempo di chiude col risultato a occhiali. Nella seconda frazione, gli ospiti premono a mille, la Bagnarese è un po' in difficoltà. Al minuto 67, il neoentrato Strati la sblocca di testa dopo un cross dalla destra, corretto verso la porta di El Makni. La Bagnarese prova a reagire con un calcio piazzato di Pacheco da buona posizione, ma è centrale per impensierire Galluzzo. La palla del pari capita sulla testa di Tripodi, che non riesce a deviare in modo più efficace. Qualche attimo di paura per Castaldo, che si accascia a terra privo di sensi e viene portato fuori dal campo a braccio. Partita che termina con la vittoria degli amaranto, i quali rafforzano la leadership.

Bagnarese: El Makni, Castaldo (94' Foti), Spoleti, Iannì, Carbone (63' Marra), Tripodi, Ascrizzi (83' Romeo), Cotroneo, Familiari, Pacheco, Zagari. Bovalinese: Galluzzo, Placanica, Giampaolo, Romeo, Logozzo (71' Coffa), Marino (90' Pedullà), Angiò, Albanese (59' Strati), Aranda, Manglaviti, Mammoliti (83' Facco). All: S. Frasca Arbitro: Baronello di Lamezia Terme Marcatori: 67' Strati

Vincenzo Laurendi